لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تُطلق النسخة الثالثة لــ"خلك حريص وحرّص عليهم"

وفي هذا الصدد أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأستاذة رابعة الشميسي، أن هذه الحملة "تأتي بنسختها الثالثة لتأكيد أهمية الوعي بأحدث طرق الاحتيال المالي انتشارًا، وتوعية الآخرين بها، خاصة الأطفال وكبار السن؛ إذ يستهدف المحتالون فئات مختلفة من المجتمع، مثل المهتمين بالاستثمار بمواقع استثمار وهمية، والباحثين عن العمل بمواقع التوظيف الوهمي المتعددة، وكبار السن بالإقناع بوجود مستحقات مالية أو عروض مميزة؛ لذا نُنبِّه في لجنة الإعلام للتأكد من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية أو مصرفية، ونشجع أفراد المجتمع على توعية مَن حولهم من أفراد المجتمع بذلك".