لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تُطلق النسخة الثالثة لــ"خلك حريص وحرّص عليهم"

في حملة توعوية ضخمة، أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي في نسختها الثالثة، تحت شعار (خلك حريص وحرّص عليهم)؛ وذلك بعد النجاح الكبير لها في السنوات السابقة.
وتأتي هذه النسخة بمخرجات متعددة، تهدف إلى الوصول إلى شريحة أكبر من خلال حملة شاملة، تستهدف جميع شرائح المجتمع؛ لرفع الوعي بالطرق الأكثر شيوعًا للاحتيال المالي.
وفي هذا الصدد أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأستاذة رابعة الشميسي، أن هذه الحملة "تأتي بنسختها الثالثة لتأكيد أهمية الوعي بأحدث طرق الاحتيال المالي انتشارًا، وتوعية الآخرين بها، خاصة الأطفال وكبار السن؛ إذ يستهدف المحتالون فئات مختلفة من المجتمع، مثل المهتمين بالاستثمار بمواقع استثمار وهمية، والباحثين عن العمل بمواقع التوظيف الوهمي المتعددة، وكبار السن بالإقناع بوجود مستحقات مالية أو عروض مميزة؛ لذا نُنبِّه في لجنة الإعلام للتأكد من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية أو مصرفية، ونشجع أفراد المجتمع على توعية مَن حولهم من أفراد المجتمع بذلك".
وأكدت الشميسي أن "الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي (#خلك_حريص) من كبرى الحملات التوعوية التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وقد ركزت على استهداف أكثر الطرق الاحتيالية التي قد يتعرض لها مستخدمو الإنترنت في التعاملات المالية الرقمية، وذلك عبر خلق استراتيجية تواصل متنوعة، تصل للشرائح المستهدفة في مختلف القنوات، وكذلك تشجيع الجمهور على المشاركة بالتوعية للوصول لأكبر شريحة ممكنة".
الجدير بالذكر أن هذه الحملة انطلقت بمشاركة عدد من الجهات؛ لتوعية عملائها والمجتمع بشكل عام بمخاطر الاحتيال المالي.
وقد بلغت نتائج الوصول في السنوات السابقة 161 مليون مشاهدة لمحتوى الحملة ومخرجاتها، وتفاعل أكثر من [20] مليون مستخدم.