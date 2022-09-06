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"الخريجي" يستقبل وزراء خارجية الكويت والبحرين وقطر في مطار الملك خالد

للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري بمجلس التعاون
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين
واس
واس

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بوزير خارجية البحرين، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

واستقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

نائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
نائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت
الرياض
نائب وزير الخارجية
مطار الملك خالد
وليد الخريجي
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

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