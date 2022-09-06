"الخريجي" يستقبل وزراء خارجية الكويت والبحرين وقطر في مطار الملك خالد

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.