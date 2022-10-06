"المكتبات" تعقد لقاءً افتراضيًا لطلاب المكتبات وعلم المعلومات

عقب ذلك، انطلق اللقاء الافتراضي بالتعريف بالهيئة ونشأتها واستراتيجيتها في تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، واستعراض أدوارها الرئيسة المناطة بها، وأهمها: تخطيط القطاع، والمعايير واللوائح، والشراكات، وتنمية المواهب، إلى جانب استعراض مهام إدارة تنمية المواهب والقدرات المعرفية في الهيئة، والمبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية، التي تمثّلت في تطوير وتحديث المنح الدراسية، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتطوير برامج ملائمة في حيز التعليم ومحو الأمية المعلوماتية.