أمير دولة قطر يلتقي رئيس هيئة الترفيه

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وأعرب معاليه عن تقديره لسمو أمير دولة قطر، وما يجده من مشاعر تعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا اعتزازه بما يكنّه سموه من تقدير ومحبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.
ونوه آل الشيخ بما شاهده خلال تجوله في الدوحة من مظاهر حضارية وتنظيم متميز، وحضور للكفاءات القطرية الشابة في مختلف المواقع.
وأكد عمق الروابط الراسخة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلًا الله أن يديم على قادتها وشعوبها الأمن والازدهار.