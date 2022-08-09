آخر مواسم الصيف وأشدها حرارة.. "جمرة القيظ" تنتهي غدًا

قال مركز العجيري العلمي بالكويت اليوم الثلاثاء: إن موسم المرزم (جمرة القيظ) ينتهي يوم غد، ويعد آخر مواسم الصيف وأشدها حرارة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المركز الفلكي خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن مدة موسم المرزم 13 يومًا متواصلة وفق حساب تقويم العجيري، وتشتد الحرارة خلال هذه الفترة سنويًا، لافتًا إلى أن موسم المرزم يطلق عليه أيضًا (جمرة القيظ) في دلالة على شدة الحرارة هذه الفترة.
وأوضح أن الاعتدال في الكويت سيكون بشهر سبتمبر المقبل مع بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف فلكيًا، وعقب تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تتزامن مع ظهور نجم سهيل.
وذكر أن "المرزم" هو الموسم الثالث عشر لناحية الترتيب بين المواسم يليه موسم الكليبين أي موسم الرطوبة المعتاد في الكويت ويسبق موسم سهيل.
وبيّن أن لقب موسم المرزم يعود إلى نجم المرزم أو كما يلقب فلكيًا نجم الشعرى اليمانية (Sirius) الذي يمتاز بلمعانه الشديد، ولفت إلى أن ذلك النجم ألمع نجم في السماء على الإطلاق ويقدر لمعانه بضعف لمعان نجم سهيل ويبعد عن الأرض 8.6 سنة ضوئية، وهو من النجوم الثنائية ومن القدر (-1) ويمكن تمييزه بالعين المجردة بسهولة من جهة الشرق خلال الفجر قبيل شروق الشمس.