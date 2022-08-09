آخر مواسم الصيف وأشدها حرارة.. "جمرة القيظ" تنتهي غدًا

وبيّن أن لقب موسم المرزم يعود إلى نجم المرزم أو كما يلقب فلكيًا نجم الشعرى اليمانية (Sirius) الذي يمتاز بلمعانه الشديد، ولفت إلى أن ذلك النجم ألمع نجم في السماء على الإطلاق ويقدر لمعانه بضعف لمعان نجم سهيل ويبعد عن الأرض 8.6 سنة ضوئية، وهو من النجوم الثنائية ومن القدر (-1) ويمكن تمييزه بالعين المجردة بسهولة من جهة الشرق خلال الفجر قبيل شروق الشمس.