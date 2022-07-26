اتفاقيات منتظَرَة بين القطاعَيْن الخاصَّيْن السعودي واليوناني خلال زيارة ولي العهد

وسيشهد فندق جراند بريتاني في العاصمة أثينا اجتماع عمل رفيع المستوي غدًا الأربعاء، سيُختَتم بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعَيْن الخاصَّيْن في البلدَيْن في مجالات النقل البحري، وتربية الأحياء المائية، وإدارة النفايات، والثقافة، والمنتجات الغذائية والزراعية، والبناء، وتكنولوجيا الدفاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية.