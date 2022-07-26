اتفاقيات منتظَرَة بين القطاعَيْن الخاصَّيْن السعودي واليوناني خلال زيارة ولي العهد

من المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين القطاعَيْن الخاصَّيْن السعودي واليوناني، وذلك خلال زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي بدأها اليوم إلى اليونان.
وسيشهد فندق جراند بريتاني في العاصمة أثينا اجتماع عمل رفيع المستوي غدًا الأربعاء، سيُختَتم بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعَيْن الخاصَّيْن في البلدَيْن في مجالات النقل البحري، وتربية الأحياء المائية، وإدارة النفايات، والثقافة، والمنتجات الغذائية والزراعية، والبناء، وتكنولوجيا الدفاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية.
وسيكون على رأس الحضور من الجانب السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير الاتصالات عبدالله السواحة، كما سيحضر الرئيسان المشاركان لمجلس الأعمال اليوناني-السعودي، لبنى العليان، وأخيليس كونستانتاكوبولوس.
بينما سيكون نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية كوستاس فرجويانيس، والأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والشؤون الخارجية ورئيس المؤسسة اليونانية يوانيس سميرليس، ووزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس، على رأس الحضور اليوناني للاجتماع الذي يشهد حضورًا مكثفًا لرجال الأعمال من البلدَيْن.
وقالت الوكالة اليونانية إن الاجتماع يؤكد إرادة الجانبَيْن على زيادة تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين الرياض وأثينا.