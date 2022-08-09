قطارات سار تنقل أكثر من 2,3 مليون راكب خلال النصف الأول من 2022م

وبلغ إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال النصف الأول من عام 2022، أكثر من 2.3 مليون راكب عبر شبكات "الشمال، الشرق، الحرمين السريع"، بزيادة بلغت 121% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي ما تم نقله عبر قطارات الشحن أكثر من 6.75 مليون طن بزيادة 24% لتسهم في إزاحة أكثر من 871 ألف شاحنة من الطرق، وذلك بحسب تقرير الأداء التشغيلي الصادر عن الشركة.