شاهد: احتفالاً باليوم الوطني.. نجوم الكرة العالمية يتزيَّنون بالزي السعودي

تزيَّن عدد من نجوم الكرة العالميين بالزي السعودي التقليدي احتفالاً باليوم الوطني الـ٩٣؛ وهو ما أثار تفاعلاً إيجابيًّا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وظهر النجم البرتغالي لاعب النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية. كما ارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية.
ولفت النجوم العالميون أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول عدد من الحسابات العالمية صور هؤلاء النجوم، وتفاعلوا معها.
وشارك لاعب ليفربول الإنجليزي ريان جرانفبيرخ صور جيرارد، مشيرًا إلى مشاركته في الاحتفالات السعودية.
وأبرز حساب قناة TRT التركية ارتداء النجمَين ورنالدو وماني الزي السعودي في تغريدة على حسابه في منصة "إكس".
وبصفة عامة، لاقت مشاركة النجوم الكرويين العالميين في الاحتفالات الوطنية استحسان المتابعين، وعكست تأثرهم بالحياة في المملكة، والثقافة السعودية، ومشاركتهم شعبها اهتماماتهم.