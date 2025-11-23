خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025.. الملاحة الجوية السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع "مايتر" وتعزّز حضورها الدولي

شهد جناح خدمات الملاحة الجوية السعودية في معرض دبي للطيران 2025 حضورًا واسعًا من كبار قادة قطاع الطيران والرؤساء التنفيذيين، حيث استقبل الجناح عددًا من الشخصيات البارزة، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، إلى جانب وفود رسمية من عدة دول.