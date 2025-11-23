خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025.. الملاحة الجوية السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع "مايتر" وتعزّز حضورها الدولي

شهد جناح خدمات الملاحة الجوية السعودية في معرض دبي للطيران 2025 حضورًا واسعًا من كبار قادة قطاع الطيران والرؤساء التنفيذيين، حيث استقبل الجناح عددًا من الشخصيات البارزة، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، إلى جانب وفود رسمية من عدة دول.
وكان في استقبال الزوار الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد وأعضاء الفريق القيادي، حيث استمع الحضور لشرح وافٍ حول ما تقدّمه خدمات الملاحة الجوية من حلول وتقنيات تدعم كفاءة الحركة الجوية، وتسهم في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي.
ضمن مشاركتها في المعرض، وقّعت خدمات الملاحة الجوية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة مايتر (MITRE)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للتقنية المهندس صالح المطيري، ومن جانب شركة مايتر الدكتور كيري باكلي نائب الرئيس لمركز التكامل في أنظمة النقل.
وتهدف المذكرة إلى تطوير حلول ذكية في إدارة الحركة الجوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للبيانات والأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات استدامة تُقلّل الانبعاثات الكربونية وتُحسّن كفاءة استهلاك الوقود.
وتُعد شركة مايتر من أبرز الجهات العالمية غير الربحية في مجال الأبحاث التقنية وإدارة الأنظمة الجوية، وتتمتع بخبرة واسعة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، ما يجعلها شريكًا موثوقًا في دعم تطوّر قطاع الطيران السعودي.
وأكدت خدمات الملاحة الجوية أن توقيع المذكرة يُمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة طيران متقدّمة، تدعم البحث والابتكار وتُعزّز القدرات الوطنية في مجال الملاحة الجوية.
وشهد المعرض أيضًا مشاركات نوعية لقيادات الشركة، حيث شارك المهندس وهاج مطاوع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وثقافة المنظمة، في جلسة بعنوان:
"منظومة تكاملية مدعومة بالبيانات والمنصات الذكية لقيادة وتشغيل المطارات"، مستعرضًا جهود تطوير الكفاءات الوطنية وتبنّي الحلول الرقمية.
كما شاركت روان جمبي، المدير العام للإستراتيجية والاستدامة، في جلسة بعنوان:
"أهمية التعاون: معًا نصنع مستقبل الطيران المستدام"، سلّطت خلالها الضوء على تحديث المجال الجوي السعودي، وتبنّي مفاهيم المسارات الحديثة والاستدامة، وأكدت على أهمية الشراكات في دعم الابتكار والتطوير.
وتأتي مشاركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في معرض دبي للطيران ضمن جهودها لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز ريادتها في تطوير منظومة الملاحة الجوية، وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية، بما يعكس التقدّم الكبير في قطاع الطيران المدني السعودي ودوره الفاعل في دعم صناعة الطيران عالميًا.