معتقل سابق في أمريكا يروي تجربته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

وقال البحري إنه في مستهل تجربة السجن خلال عام 2007 نصحته شقيقته بالاهتمام بالقراءة والتأليف، وتغذية العقل بالثقافة والمعارف.. مبينًا أن القراءة من السلوكيات المباحة في السجن، ومن المؤلفات المحببة إليه الفلسفة؛ إذ حصل على درجة البكالوريوس في التخصص ذاته من جامعة الكويت، إضافة إلى قراءاته في أدب السجون، ومقارنة الأديان، ومؤلَّفات المعتقلين.. مشيرًا إلى أن أزمته دفعته للبحث عن الغاية والخلاص والتوبة، والتعمق في علاقته مع الله.