معتقل سابق في أمريكا يروي تجربته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

خلف قضبان السجون في الولايات المتحدة الأمريكية استطاع الكاتب الكويتي ياسر البحري التغلُّب على محنته بالاستسلام لنداء العقل والفكر؛ إذ انكب مدفوعًا بنصيحة شقيقته على القراءة والتأليف والاستزادة من المعارف والعلوم، خاصة أنه كان مرشحًا لدراسة الدكتوراه في العلوم السياسية.
اختار البحري الذي اعتُقل لمدة 13 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ليسرد تجربته بصحبة دار "كتبكم للنشر والتوزيع"، مُرجعًا سبب حضوره لأول مرة بالمعرض إلى ضخامة حضور الجمهور السعودي، وثقافته الواسعة.
وقال البحري إنه في مستهل تجربة السجن خلال عام 2007 نصحته شقيقته بالاهتمام بالقراءة والتأليف، وتغذية العقل بالثقافة والمعارف.. مبينًا أن القراءة من السلوكيات المباحة في السجن، ومن المؤلفات المحببة إليه الفلسفة؛ إذ حصل على درجة البكالوريوس في التخصص ذاته من جامعة الكويت، إضافة إلى قراءاته في أدب السجون، ومقارنة الأديان، ومؤلَّفات المعتقلين.. مشيرًا إلى أن أزمته دفعته للبحث عن الغاية والخلاص والتوبة، والتعمق في علاقته مع الله.
وأضاف بأنه من رحم التجربة وُلِد أول مؤلفاته، مثل كتاب "حماة إسرائيل"؛ إذ قام بجمع محتواه خلال فترة سجنه، وألحقه بروايات أخرى بعد انقضاء محكوميته، مثل "خلف الأسلاك الشائكة"، و"ألف ليلة حبس انفرادي".
وبيَّن أن الفراغ يُمكِّن الإنسان من التأمل في أصغر التفاصيل وأكبرها؛ إذ لم يتسنَّ له التفكير مسبقًا بهذا الجموح.. لافتًا إلى أنه اكتشف أن الإنسان خارج الأسوار متسرع ومتشتت، بخلاف الحياة في المعتقل.
وأفاد بأنه كان يشتري الورقة والقلم في السجن بمبلغ رمزي، وأنه خلال تلك الفترة افتقد جمال الحياة وجلسات الأصدقاء والعائلة.
يُشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب2022 يستقبل زواره في الفترة من الخميس الموافق 29 سبتمبر إلى السبت 8 أكتوبر، ويتيح للزوار التجول بين 1200 دار نشر من 32 دولة للاستقاء من شتى المجالات الثقافية، إضافة إلى عدد من الندوات والأمسيات المصاحبة للمعرض.