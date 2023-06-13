المركز السعودي للاعتماد يشارك في أسبوع الرياض الدولي للصناعة

يشارك المركز السعودي للاعتماد في المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، الذي يُقام ضمن فعاليّات أسبوع الرياض الدولي للصناعة في دورته الثامنة عشرة، في الفترة من ١٢ وحتى ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م، الذي ترعاه وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويعدّ هذا الحدث أكبر تجمع للقطاع الصناعي في الشرق الأوسط، حيث يضم صنّاع القرار، وكبار المسؤولين، ونخبة من المختصين والعديد من الإدارات والشركات الناشئة والصغيرة، والمتوسطة، لاستعراض أحدث التوجهات العالمية في القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد.
وتأتي مشاركة المركز السعودي للاعتماد في المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية للتعريف بدور المركز في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، واستعراض خدماته التي يقدمها لجهات تقويم المطابقة، مرتكزًا على الابتكار والموثوقية والحياد.
ويحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض هذا التجمّع الضخم والمعارض الأربعة المصاحبة: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، وأخيرًا المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار خلال الفترة المشار إليها من الساعة ١:٣٠ ظهرًا وحتى ٩:٣٠ مساءً.