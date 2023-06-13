المركز السعودي للاعتماد يشارك في أسبوع الرياض الدولي للصناعة

يشارك المركز السعودي للاعتماد في المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، الذي يُقام ضمن فعاليّات أسبوع الرياض الدولي للصناعة في دورته الثامنة عشرة، في الفترة من ١٢ وحتى ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م، الذي ترعاه وزارة الصناعة والثروة المعدنية.