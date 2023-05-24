تماس كهربائي ينقل طالبًا "بجازان" إلى "العناية".. ووالده يطالب بنقله وفتح تحقيق

وبيَّن أنه تقدَّم بشكوى للوزارة، وتم التواصل معه من قِبلهم للاطمئنان عليه، لافتًا إلى أن مدير تعليم جازان زاره في المنزل أمس، ووعده بمحاسبة المتسبب.