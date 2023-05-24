تماس كهربائي ينقل طالبًا "بجازان" إلى "العناية".. ووالده يطالب بنقله وفتح تحقيق

تسبَّب تماس كهربائي، تعرَّض له طالب أمس الأربعاء، يدرس في إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، في نقله للعناية المركزة.
وفي التفاصيل، التي رواها والد الطالب سطام غازي فقيه لـ"سبق"، فإن الطالب الذي يدرس في الصف الأول المتوسط تعرَّض لصعقة كهربائية من "المكيف الدولاب" الواقع في ساحة المدرسة -كما قيل له- بقرية الخضراء الجنوبية.
وأوضح أن حالة ابنه ليست مستقرة، بل حرجة، وأنه حاليًا يمكث في قسم العناية المركزة بالمستشفى.
وبيَّن أنه تقدَّم بشكوى للوزارة، وتم التواصل معه من قِبلهم للاطمئنان عليه، لافتًا إلى أن مدير تعليم جازان زاره في المنزل أمس، ووعده بمحاسبة المتسبب.
وطالب فقيه بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسبب في الإهمال الذي تسبب في هذه الحادثة، التي انتهب بابنه في العناية المركزة. كذلك طالب بنقل ابنه إلى مستشفى متخصص خارج أو داخل المنطقة؛ لإنقاذه وعلاجه.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرَّض له أحد طلابها ظُهر الأربعاء بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبو عريش؛ وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبيَّن المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت بالاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.
ووجَّه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها بشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق، والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلَّفة التي باشرت أعمالها.