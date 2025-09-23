ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة

وأعرب في برقيتين، باسمه واسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني للمملكة وقيادتها الحكيمة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها عليها وعلى الشعب السعودي بدوام الرخاء والازدهار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.