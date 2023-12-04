مركز "911" يتلقى 2.535.735 اتصالًا في 3 مناطق خلال نوفمبر الماضي

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428 مكالمة.