التبرُّع بالأعضاء.. قصصٌ إنسانية وجهودٌ داعمة بين إنهاء الألم وإحياء الأمل

ولتشخيص الوفاة الدماغية في المملكة العربية السعودية -بحسب ما يذكره رئيس اللجنة الوطنية للوفاة الدماغية رئيس وحدة الأعصاب بمستشفى قوى الأمن الدكتور فيصل السويدان-؛ فإنه يتطلب إثبات وفاة كامل الدماغ، وليس جذع الدماغ فقط، كما هو معمول به في بعض الدول، ويلزم لذلك أن تكون دقة التشخيص بنسبة 100%، لعدم قبول الخطأ أو القصور في تشخيص الحالة، ويتم ذلك عبر تطبيق البروتوكول السعودي لتشخيص الوفاة الدماغية، وهو من أكثر البروتوكولات صرامة في العالم، ويحدّث بشكل دوري، ويضاف إليه أهم المعطيات العلمية الحديثة من أدوات التشخيص والمدد الزمنية اللازمة لحصول الإثبات واليقين، ويتم كذلك باستخدام الفحوصات المتقدمة لإثبات انقطاع الدورة الدموية عن الدماغ وانعدام النشاط الكهربائي لخلايا الدماغ. وهذه الفحوصات تعد تأكيدية وليست اختيارية كما يجري في بعض الدول، ويدل ذلك على حرص المسؤولين والأطباء والعاملين في المستشفيات على عدم قبول أي خطأ في عملية تشخيص الوفاة الدماغية داخل المملكة.