تفاصيل وأرقام.. "أرامكو" تعلن عن نتائج مالية قياسية لعام 2022.. والناصر: علامة فارقة

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4.0% مقارنة بالربع السابق، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح في الشركة، التي تهدف لتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة.. بالإضافة إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة أيضًا بتوزيع أسهم منحة للمساهمين المؤهلين بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.