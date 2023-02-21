20 عامًا بلا سفلتة.. شاهد كيف تَحولت شوارع بـ"ثلوث بارق" إلى حُفر ومجارٍ!

وأوضح أن "مركز ثلوث المنظر يعد الشريان الرابط بين السهل والجبل والتهم والبحر، يقع شمال غرب منطقة عسير، ويقدر عدد سكانه بقرابة 15 ألف نسمة، ويتربع على مساحة جغرافية كبيرة تُقدر بـ100كم مربع؛ إلا أن هذا المركز يفتقر للعديد من الخدمات البلدية ومن أبرزها الأسفلت برغم مطالباتنا المستمرة منذ سنوات عدة لبلدية بارق؛ إلا أننا لم نجد إلا وعودًا لم نرها على أرض الواقع، مناشدًا الأمانة الالتفات لمعاناتهم.