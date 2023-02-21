20 عامًا بلا سفلتة.. شاهد كيف تَحولت شوارع بـ"ثلوث بارق" إلى حُفر ومجارٍ!

ناشد أهالي مركز "ثلوث المنظر" بمحافظة بارق في منطقة عسير، مسؤولي أمانة عسير الالتفات لطريق المركز الرئيسي المتهالك الذي مضى على سفلتته أكثر من عقدين من الزمان دون إعادة سفلتة؛ مشيرين إلى أن الطرق الفرعية "ترابية ومتهالكة".
وقال المواطن يحيى محمد الشهري لـ"سبق": "سنوات من المعاناة مع الأسفلت في الشارع العام المتهالك تَسببت في إلحاق الضرر بكثير من سيارات المارة؛ حيث مضى أكثر من 20 عامًا على أول سفلتة للطريق، ولم نرَ له إعادة سفلتة أو صيانة؛ حتى انتشرت الحفر في أجزاء كبيرة منه، كبّدت سالكيه الكثير، وتزداد مع هطول الأمطار وعدم اتضاح الرؤية".
وأضاف: "معاناتنا الأخرى في الطرق الفرعية وطرق المدارس التي ملأتها الحُفَر وممزوجة بتجمع للمجاري؛ حيث أصبحت بؤرًا لتجمع القذارة والأمراض والروائح الكريهة بخلاف أضرار المركبات المادية".
وأوضح أن "مركز ثلوث المنظر يعد الشريان الرابط بين السهل والجبل والتهم والبحر، يقع شمال غرب منطقة عسير، ويقدر عدد سكانه بقرابة 15 ألف نسمة، ويتربع على مساحة جغرافية كبيرة تُقدر بـ100كم مربع؛ إلا أن هذا المركز يفتقر للعديد من الخدمات البلدية ومن أبرزها الأسفلت برغم مطالباتنا المستمرة منذ سنوات عدة لبلدية بارق؛ إلا أننا لم نجد إلا وعودًا لم نرها على أرض الواقع، مناشدًا الأمانة الالتفات لمعاناتهم.
بدورها، عرضت "سبق" المناشدة على رئيس بلدية بارق عبدالله آل شاهر؛ وذلك منذ 15 فبراير الجاري؛ حيث وعَد بالرد ولكن لم يصل حتى تاريخه.