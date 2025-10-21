"النقل" تكشف تفاوت شكاوى شركات توصيل الطرود.. وFedEx الأعلى بـ 42 شكوى

أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم، مؤشر الشكاوى المصعدة على شركات توصيل الطرود البريدية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن نشرتها الإحصائية الدورية، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاع الطرود وتباينًا في أداء الشركات.
وسجّل القطاع خلال هذه الفترة أكثر من 59 مليون شحنة وطرد بريدي، ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الهيئة أن مؤشر الأداء، الذي يُقاس بعدد الشكاوى المصعدة مقابل كل 100 ألف شحنة، أظهر تفاوتًا في التزام الشركات بمعايير جودة الخدمة، إذ جاءت شركتا RedBox وAjex في مقدمة الشركات الأقل شكاوى، بواقع 3 شكاوى لكل منهما، تلتها شركة J&T بـ 4 شكاوى.
في المقابل، سُجلت 5 شكاوى في كل من NAQEL وDHL وiMile وGFS وStarLinks، فيما بلغ عدد الشكاوى ضد SPL وSMSA نحو 7 شكاوى، وارتفعت إلى 9 في شركة UPS، ثم 11 شكوى في Aramex، بينما تصدّرت FedEx القائمة بإجمالي 42 شكوى.
وأوضحت الهيئة أن الشكاوى المصعدة إليها تشمل الحالات التي لم تُحل من قبل الشركة خلال المهلة النظامية، مؤكدة أن آلية التصعيد تبدأ بتواصل المستفيد مع الشركة، وفي حال عدم تجاوبها تُرفع الشكوى للهيئة عبر الرقم الموحد 19929، التي تتولى المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن هذا المؤشر يأتي في إطار الشفافية وتحسين جودة الخدمات البريدية، وتعزيز التزام الشركات بمعايير الأداء ورضا المستفيدين.