اعتماد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.. بصفة مراقب دائم لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

عرض المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بالوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة تجربته لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه الأطراف خلال الدورة السادسة عشرة، تمهيدا للحصول على صفة مراقب دائم لدى مؤتمر الأطراف في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م في الرياض بالمملكة العربية السعودية.