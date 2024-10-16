بينهم منسوبو وزارات.. الكشف عن شبكة لتهريب وترويج المخدرات والقبض على 21 متهمًا بالرياض

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها؛ بناءً على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على (21) متهمًا، بينهم (16) متهمًا من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.