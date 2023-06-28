أمير حائل ونائبه يستقبلان المهنّئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة، اليوم؛ جموعَ المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المسؤولين والمواطنين، يتقدمهم رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.
وبادلهم أمير منطقة حائل وسمو نائبه، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعد، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك، منوهًا إلى الجهود القائمة خلال حج هذا العام، سائلًا الله أن يجعل ما يقومون به ولاة الأمر، حفظهم الله، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موازين أعمالهم.
ونقل تهنئة وتحيات القيادة الحكيمة لأهالي المنطقة بهذه المناسبة، مؤكدًا مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة عبر منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة، وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة.
من جهتهم قدّم مديرو القطاعات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، التهنئةَ لأمير منطقة حائل وسمو نائبه، بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، مباركين النجاحات التي تتحقّق للوطن واللحمة القوية، منوهين إلى تكامل الخدمات والتنظيم الأمني خلال حج هذا العام؛ مما سهل أداء الحجاج لنسكهم بيسر وسهولة.
حضر الاستقبالَ مديرُ شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، وعدد من المسؤولين.