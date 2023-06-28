أمير حائل ونائبه يستقبلان المهنّئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة، اليوم؛ جموعَ المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المسؤولين والمواطنين، يتقدمهم رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.