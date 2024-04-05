بالفيديو.. أمير عسير يستضيف عاملَيْ نظافة على مائدة إفطاره ويكرمهما.. ووسائل التواصل تتفاعل
لم يمرّ ما قام به "إسكندر" و"عمران عظيم"، عاملا النظافة بأمانة عسير، مرور الكرام على الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ فبعد أن اصطحبهما المهندس عبدالله الجالي، أمين المنطقة، للقاء الأمير في محافظة سراة عبيدة، وأخذ يُعرِّف بهما، وبما قاما به من جهود جبارة لأكثر من 24 ساعة متواصلة في تصريف مياه الأمطار، وإزاحة البَرَد، وإنقاذ الأرواح للعالقين داخل تلك المياه والسيول التي اجتاحت المدينة، أمر أمير عسير بسرعة تكريمهما على مائدة إفطاره بحضور نائبه.
وتفصيلاً، قال "إسكندر" و"عمران": "نعمل بأمانة عسير، قسم الخدمات بأبها. وبالأمس هطلت أمطار غزيرة، وبَرَد شديد، فأغلقت تلك الحالة الطريق - الحمد لله على المطر - لكننا رغبنا في تقديم المساعدة خوفًا على أرواح الناس؛ فكلنا مسلمون وإخوان، ولا نريد أن يصاب أحد بأذى، والمسلم لا بد أن يساعد المسلم. هكذا تعلمنا، والآن نحن نحظى بالتكريم والإفطار مع أمير المنطقة ونائبه وأمينها، وجمع من المسؤولين والمواطنين".
وشكر العاملان الأمير تركي بن طلال والمهندس عبدالله الجالي، وختما حديثهما بقولهما: "يبغى يجي أجودي"، في إشارة إلى أن ما قاما به يأتي ضمن مبادرة أجاويد.
وكان العاملان قد وجدا نفسَيْهما فجأة حديث منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما قدَّماه من عمل أثناء هطول الأمطار والبَرَد على أبها.