بالفيديو.. أمير عسير يستضيف عاملَيْ نظافة على مائدة إفطاره ويكرمهما.. ووسائل التواصل تتفاعل

لم يمرّ ما قام به "إسكندر" و"عمران عظيم"، عاملا النظافة بأمانة عسير، مرور الكرام على الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير؛ فبعد أن اصطحبهما المهندس عبدالله الجالي، أمين المنطقة، للقاء الأمير في محافظة سراة عبيدة، وأخذ يُعرِّف بهما، وبما قاما به من جهود جبارة لأكثر من 24 ساعة متواصلة في تصريف مياه الأمطار، وإزاحة البَرَد، وإنقاذ الأرواح للعالقين داخل تلك المياه والسيول التي اجتاحت المدينة، أمر أمير عسير بسرعة تكريمهما على مائدة إفطاره بحضور نائبه.