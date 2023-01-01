نجم "الشولة" آخر المربعانية يبدأ غدًا الاثنين وتستمر البرودة والصقيع على شمال المملكة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني إن آخر نجم من نجوم المربعانية وهو "الشولة" النجم الثالث يبدأ غدًا الاثنين ويستمر لـ 13 يومًا ، وذلك مع استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري خصوصًا كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة ، وشمال الوسطى.
وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" أن ذلك هو آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية ، ويوافق دخول الشولة هذا العام حالة جوية ممطرة باسم "مدرار" وهي الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ ، حيث يرافق الحالة الممطرة رياح أصلها قطبي باردة تكون سببًا في استمرار الأجواء الباردة الماطرة على معظم أنحاء المملكة ومعظم دول الخليج مع فرصة لهطل ثلجي على شمال المملكة - إن شاء الله - .
وتوقع "الحصيني" استمرار حالة مدرار - إن شاء الله - أيام عدة ، متوقعًا كذلك أن تعيش معظم مناطق المملكة ودول الخليج أجواء ماطرة باردة وضباب ونفيض مع أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد وفرصة سيول على معظم مناطق المملكة مبشرًا بها ، مع تقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى خصوصًا الشمالية والوسطى.
وذكر أن سبب تسمية (الشولة) بهذا الاسم ، من قول العرب (شالت الناقة بذيلها)، إذا رفعته ، وتقول العرب : "إذا طلعت الشولة ؛ طال الليل طولة وأعجلت الشيخ البولة واشتدت على العائل العولة" ، مشيرًا إلى أن من الطيور التي تهاجر القطا المعاعي (النغاقي).