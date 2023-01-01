نجم "الشولة" آخر المربعانية يبدأ غدًا الاثنين وتستمر البرودة والصقيع على شمال المملكة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني إن آخر نجم من نجوم المربعانية وهو "الشولة" النجم الثالث يبدأ غدًا الاثنين ويستمر لـ 13 يومًا ، وذلك مع استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري خصوصًا كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة ، وشمال الوسطى.