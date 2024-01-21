وزير الصناعة يبحث التعاون مع شركات عالمية خلال منتدى "دافوس"

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الشركات العالمية؛ لبحث التعاون مع المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024، في سويسرا، خلال الفترة من 15 - 19 يناير الجاري.
واجتمع "الخريف" مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "آيسار آيروسبيس" دانييل ميتزلر، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ديسك توب ميتال" ريك فولاب، والرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي" بول هدسون.
وناقش وزير الصناعة، خلال هذه اللقاءات، سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة وتلك الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذين القطاعين، إضافة إلى بحث فرص التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024م؛ لتسليط الضوء على التقدم المنجز في "رؤية المملكة 2030"، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.