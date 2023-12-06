"سكني": إتاحة أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية في نوفمبر الماضي

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له، اليوم، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونيًا توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت 1095 أرضًا في محافظات المذنب وعيون الجواء والنبهانية والرس والأسياح، وكذلك في مركز شري في منطقة القصيم، و500 أرض بمحافظتي أبو عريش وصامطة في منطقة جازان، و496 أرضًا بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية، و486 أرضًا في محافظات المجمعة والقويعية والدوادمي في منطقة الرياض، و483 أرضًا في محافظات شرورة ويدمة، وكذلك محافظة رفحاء في منطقتي نجران والحدود الشمالية.