القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على (3) مواطنين، وهم:
١/مسير فراج المطيري.
٢/ياسر فراج المطيري.
٣/محمد سيف المطيري.
لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم (3) بنادق شوزن، وبندقيتان هوائيتان و(849) ذخيرة شوزن حيّة، و(591) ذخيرة هوائية حيّة، وأسطوانة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(144) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصّة.
وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام: (911) بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.