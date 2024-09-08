القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم (3) بنادق شوزن، وبندقيتان هوائيتان و(849) ذخيرة شوزن حيّة، و(591) ذخيرة هوائية حيّة، وأسطوانة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(144) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصّة.