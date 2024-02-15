لـ200 ألف طالب وطالبة.. "مدير تعليم الطائف" يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تفقد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم، سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1445 في مدرسة الأنصار المتوسطة، كما تفقد قاعات الاختبارات ولجان التصحيح والرصد والكنترول ومرافق المدرسة وتجهيزاتها، ومدى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الإدارة أكملت استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حيث راعت فيها الترتيبات والتنسيق مع الإدارات والمكاتب والأقسام المعنية ذات العلاقة، وإدارات المدارس بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة تربوية مطمئنة. والرصد والمتابعة أولًا بأول في نظام نور.
وأكد أن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بيسر وسهولة؛ مشيدًا بدور أولياء الأمور المهم في تهيئة الأجواء الأسرية للأبناء، لتأدية الاختبارات بكل يسر وطمأنينة.