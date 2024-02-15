لـ200 ألف طالب وطالبة.. "مدير تعليم الطائف" يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تفقد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم، سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1445 في مدرسة الأنصار المتوسطة، كما تفقد قاعات الاختبارات ولجان التصحيح والرصد والكنترول ومرافق المدرسة وتجهيزاتها، ومدى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.