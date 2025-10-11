"السعودية للكهرباء" تطمئن: رابط تحديث الخصوصية رسمي وآمن عبر نطاق الشركة se.sa

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن الرابط المرسل للمشتركين ضمن الرسالة النصية، ذو الامتداد المرتبط بالنطا: (https://se.sa) المملوك للشركة السعودية للكهرباء، والموجه إلى الأرقام المسجلة في أنظمة الشركة بشأن تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات هو رابط رسمي وآمن. وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار التزام الشركة بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في حماية بيانات المشتركين. وأكدت الشركة أن موقعها الإلكتروني يعمل بشكل طبيعي، وأن أنظمتها التقنية تعمل بكفاءة عالية، وتخضع لأعلى معايير الأمان والموثوقية.