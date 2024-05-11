"هطولات وعواصف وموجات غبار".. قراءة جوية لـ"طقس السبت" بمناطق المملكة

ويُتوق|ع، بمشيئة الله، اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر أنْ تبدأ السحب الركامية الرعدية بالنموّ والتطور على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، ووصولًا حتى الطائف ومرتفعات شرق منطقة مكة المكرمة، وربما أجزاء محدودة من منطقة المدينة المنورة، يُرافقها هطول زخات من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة وزخات البَرَد؛ وفقًا لموقع "طقس العرب".