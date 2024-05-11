"هطولات وعواصف وموجات غبار".. قراءة جوية لـ"طقس السبت" بمناطق المملكة

أشارت آخر التنبؤات الجوية إلى تأثّر أجزاء مختلفة من المملكة، اليوم السبت، بتجدد نشاط السحب الركامية وهطول الأمطار ذات الغزارة المُتفاوتة، والمترافقة بالعواصف الرعدية.
ويُتوق|ع، بمشيئة الله، اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر أنْ تبدأ السحب الركامية الرعدية بالنموّ والتطور على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، ووصولًا حتى الطائف ومرتفعات شرق منطقة مكة المكرمة، وربما أجزاء محدودة من منطقة المدينة المنورة، يُرافقها هطول زخات من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة وزخات البَرَد؛ وفقًا لموقع "طقس العرب".
كما يُحتمل أن تتطوّر بعض السُّحب الركامية على أجزاء من القصيم وحائل وحفر الباطن، تترافق بالرياح الهابطة، وربما موجات الغبار التي قد تُتبع بهطول زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة.
كما يُتوقّع هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة على عموم مناطق الشمال: تبوك والجوف والحدود الشمالية، وامتدادًا حتى حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، تترافق بإثارة للأتربة والغبار وتدنّي مدى الرؤية الأفقية بشكل متفاوت، خاصة على الطرق الخارجية.