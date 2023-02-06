"حزام محايل الغربي" يواصل حصد الأرواح.. عشرينية ومُسنٌّ ينضمان لسِجل الضحايا

سجَّل حزام محايل الغربي مؤخرًا حالة دهس، ذهب ضحيتها فتاة عشرينية ومُسنٌّ في العقد السادس من العمر.
وقالت مصادر "سبق " إن الضحيتَين فارقا الحياة؛ لينضما إلى ضحايا الطريق بسبب انتشار المولات ومراكز التسوق والمصحات بامتداده، وغياب جسور المشاة.
وكان أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، قد أصدر توجيهًا لأمين المنطقة، يقضي بإنشاء جسرَين للمشاة على الحزام الدائري بمحايل من ميزانية الأمانة.
وعاد السكان والزوار للمطالبة بسرعة إنشاء الجسرَين، واتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف نزيف الدماء، وسلامة مرتادي المكان.
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير عدة، سلطت فيها الضوء على خطورة المكان، وما شهده من حوادث دهس، ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.