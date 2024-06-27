محافظ الطائف يزفّ "9321" خريجًا وخريجة لسوق العمل السعودي

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن الجامعة تزفّ "9321" خريجًا وخريجة من مراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس، والدبلوم في مختلف الكليات والتخصصات، يمثلون الدفعة العشرين للجامعة للعام الجامعي 1445هـ، بعد ذلك ألقى الخريج عبدالمجيد البقمي كلمة الخريجين، ثمّن فيها لسموّ محافظ الطائف تشريفه الحفل ومشاركتهم فرحتهم في يوم التخرج.