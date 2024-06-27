محافظ الطائف يزفّ "9321" خريجًا وخريجة لسوق العمل السعودي

رعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، اليوم، حفل تخريج "9321" خريجًا وخريجة، الدفعة الـ20 من طلاب جامعة الطائف.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمرّ لقطاع التعليم، لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته، ولمحافظ الطائف على تتويجه حفل تخريج الدفعة 20 من خريجي الجامعة ودعمه لها، مهنئًا الخريجين الذين قضوا سنوات دراسية في تحصيل العلوم من الجامعة.
من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن الجامعة تزفّ "9321" خريجًا وخريجة من مراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس، والدبلوم في مختلف الكليات والتخصصات، يمثلون الدفعة العشرين للجامعة للعام الجامعي 1445هـ، بعد ذلك ألقى الخريج عبدالمجيد البقمي كلمة الخريجين، ثمّن فيها لسموّ محافظ الطائف تشريفه الحفل ومشاركتهم فرحتهم في يوم التخرج.
عقب ذلك كرّم الأمير سعود بن نهار، الطلاب الأوائل على مستوى كلياتهم، في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية، بعد ذلك تسلّم محافظ الطائف هدية تذكارية من رئيس الجامعة.