في 6 مناطق.. "إنفاذ" يقيم 12 مزاداً لبيع وتصفية أكثر من 160 عقاراً

وتشمل المزادات 35 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات البيان وجنوب نجد وواعد الإلكترونية، ثم 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرّمة في وسام الغربية ومكاسب مكة الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة المدينة المنوّرة في مزاد النور الإلكتروني، ثم 32 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد ثمار والشرقية الإلكتروني ومزاد سما الحضوري، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم بمحافظ عنيزة في مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكتروني، ختامًا مزاد نسيم جدة الإلكتروني الذي يستعرض 14 عقارًا، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: