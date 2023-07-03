المسجد النبوي.. وكالة التفويج وإدارة الحشود.. جهود يومية لتنظيم حركة ضيوف الرحمن والزوار

وبينت الإدارة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك) ويكون الدخول لحملة التصاريح من الرجال والنساء، ويكون تفويج الرجال للصلاة في الروضة الشريفة على فترتين من الساعة 11 ونصف صباحاً إلى صلاة العشاء ومن الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر ، والنساء على فترتين من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاً ومن بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل.