"المرئي والمسموع": ليس كل محتوى إعلامي مناسب لأبنائك.. اتبع التصانيف العمرية

وقالت إن التصنيف الأخضر للألعاب مناسبة لعمر 3 فما فوق، وهناك ألعاب مناسبة لعمر 7 فما فوق قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية، أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي مثل (اختفاء الشخصيات بعد موتهم)، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى للألعاب لسن 12 عامًا قد تحتوي على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة، كإظهار تفاصيل الإصابات، و16 عامًا فما فوق تحتوي على عنف يمارس تجاه شخصيات البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل محاكٍ للواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي أو بدون انعكاسات سلبية، أو تلفظ شخصيات اللعبة بألفاظ غير لائقة، و18 عامًا قد تحتوي على مشاهد عنيفة جداً، مثل التعذيب وتقطيع أجزاء الجسم مع إظهار تفاصيل الإصابة، أو مشاهد استخدام المخدرات أو السجائر أو المشروبات الكحولية بأي شكل من الأشكال.