"المرئي والمسموع": ليس كل محتوى إعلامي مناسب لأبنائك.. اتبع التصانيف العمرية

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها تصنّف الأفلام السينمائية والألعاب الإلكترونية حسب معايير ملاءمتها لكل فئة عمرية وما يناسب احتياجاتها.
وشددت الهيئة على ضرورة اتباع نظام التصانيف العمرية، وهو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها الهيئة.
ولفتت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم أن الهدف من التصنيف العمري هو مساعدة أولياء الأمور على اختيار المناسب لهم ولأبنائهم، وحماية الأبناء من التعرض للمواد التي تسبب لهم الضرر، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة.
وقالت إن التصنيف الأخضر للألعاب مناسبة لعمر 3 فما فوق، وهناك ألعاب مناسبة لعمر 7 فما فوق قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية، أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي مثل (اختفاء الشخصيات بعد موتهم)، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى للألعاب لسن 12 عامًا قد تحتوي على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة، كإظهار تفاصيل الإصابات، و16 عامًا فما فوق تحتوي على عنف يمارس تجاه شخصيات البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل محاكٍ للواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي أو بدون انعكاسات سلبية، أو تلفظ شخصيات اللعبة بألفاظ غير لائقة، و18 عامًا قد تحتوي على مشاهد عنيفة جداً، مثل التعذيب وتقطيع أجزاء الجسم مع إظهار تفاصيل الإصابة، أو مشاهد استخدام المخدرات أو السجائر أو المشروبات الكحولية بأي شكل من الأشكال.
وصنفت الهيئة الأفلام إلى عدة فئات أيضًا، منها الفيلم المناسب لجميع الأعمار، المحتوى ضمن إطار إيجابي وخالٍ من تأثيرات العنف أو التهديد، وأغلبها أفلام كرتونية.
والفيلم الذي ينصح معه بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن يُوصى بأن يُنظر فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال، مثل: القليل من العنف أو الحزن أو الخيال.
والنوع الثالث فيلم يَلّزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسباً أم لا. وقد تتضمن هذه الفئة من الأفلام: الخيال العلمي، والأبطال الخارقين، أو أفلام مأخوذة من الكتب الكوميدية.
وفيلم يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عامًا، مواضيع أفلام هذا التصنيف مناسبة للعرض لعمر الخامسة عشر فما فوق، ويسمح بدخول صغار السن شرط وجود الراشدين، حيث قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، مثل أفلام الأكشن، الأبطال الخارقين، الخيال العلمي، الكوارث الطبيعية، الرومانسية بحبكة بسيطة، أفلام الحروب البسيطة.
وأخيرًا أفلام يمنع فيها دخول المشاهدين الأقل من 15 عاماً، المحتوى يتضمن مواضيع ناضجة، تُعالج بشكل محتفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق، مثل: الحروب، والجريمة والعصابات، والرومانسية، والرعب، والعنف.
وأفلام يمنع دخول المشاهدين الأقل من 18 عاماً، المحتوى يتضمن مواضيع أكثر نضجاً، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية.