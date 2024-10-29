احذر "متلازمة القرص".. 4 أسباب ومثلها للوقاية والإيضاح لـ"فهد الطبية"

قالت مدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني، إن ديسك الظهر أو ما يُسمى الانزلاق الغضروفي أو متلازمة القرص المنزلق، هي مشكلة في أحد الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر التي تكوّن العمود الفقري.