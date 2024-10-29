احذر "متلازمة القرص".. 4 أسباب ومثلها للوقاية والإيضاح لـ"فهد الطبية"

قالت مدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني، إن ديسك الظهر أو ما يُسمى الانزلاق الغضروفي أو متلازمة القرص المنزلق، هي مشكلة في أحد الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر التي تكوّن العمود الفقري.
وأوضحت "المدينة"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن أسباب الانزلاق الغضروفي تتمثل في "تقدُّم العمر، والتدخين، وزيادة الوزن، إضافة إلى العامل الوراثي".
وعن طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي، أشارت "المدينة"، إلى أهمية "الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط الرياضي، والحرص على إبقاء الظهر مستقيماً وتجنُّب الجلوس المطول، واستخدام تقنيات الحمل السليمة عند رفع الأشياء".