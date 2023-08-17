"تعليم عسير" يعلن جاهزيته لانطلاق العام الدراسي الجديد

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الإدارة أنهت سائر الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذ تم تجهيز أكثر من 500 حافلة مدرسية لنقل نحو 40 ألف طالب وطالبة في جميع قطاعات التعليم بالمنطقة، فضلاً عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة من خلال برنامج نور، إضافة إلى العمل مع شركة تطوير للنقل المدرسي على تدريب السائقين والتأكد من جاهزية أسطول النقل والحافلات.