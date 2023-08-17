"تعليم عسير" يعلن جاهزيته لانطلاق العام الدراسي الجديد
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لانطلاقة جادة وحافلة للعام الدراسي الجديد 1445، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وبميزانية تشغيلية تجاوزت 10 ملايين ريال لتهيئة البيئات التعليمية في أكثر من 1200 مدرسة لاستقبال نحو 280 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الإدارة أنهت سائر الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذ تم تجهيز أكثر من 500 حافلة مدرسية لنقل نحو 40 ألف طالب وطالبة في جميع قطاعات التعليم بالمنطقة، فضلاً عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة من خلال برنامج نور، إضافة إلى العمل مع شركة تطوير للنقل المدرسي على تدريب السائقين والتأكد من جاهزية أسطول النقل والحافلات.
وأشار إلى أنه تم ترحيل مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبنسبة بلغت 100 %، فيما تواصل الإدارة في تنفيذ خطة التوزيع لمقررات المرحلة الثانوية، من خلال برنامج إلكتروني يُعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف وبشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم، إضافة إلى تجهيز 148 مدرسة لرياض الأطفال، و22 مدرسة للتوسع في الطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم
وأضاف أنه تم طرح مشروعين لعدد 30 ملعبًا رياضيًا، ومشروعين لـ 30 صالة رياضية، بالإضافة إلى استحداث 5 روضات ملحقة بمدارس الطفولة المبكرة والتي تأتي ضمن خطط الإدارة في التوسع في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى تمكين 189 من المعلمين والمعلمات المعينين حديثًا بنظام التعاقد من العمل في مدارسهم، وتنفيذ البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، إضافة إلى عقد برامج تدريبية للمشرفين التربويين والمشرفات ومديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس، ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.
وأردف عقالا : "عملت الإدارة منذ وقت مبكر على تهيئة البيئات في جميع مدارس تعليم عسير ورفع الجاهزية والتأكد من سلامة المباني وتوفير البيئات المناسبة للطلاب والطالبات، كما تم اعتماد صرف الميزانية التشغيلية لبند النظافة للفصل الدراسي الأول لمدارس البنين والبنات بقيمة بلغت أكثر من 5 ملايين ريال".
ولفت فيما يخص خدمات الطلاب إلى أنه تم تسجيل 31439 طالبًا وطالبة في التعليم العام، و1037 طالبًا وطالبة في التربية الخاصة، فيما لا تزال لجان القبول والتسجيل تعمل على معالجة القبول في جميع مكاتب التعليم.
وفي إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، قال إنه تم تنفيذ أكثر من 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 2200 متدرب، وتم تنفيذ 115 برنامجًا تدريبيًا للبنات استفاد منها قرابة 3300 متدربة، كما تم تنفيذ عددٍ من البرامج الموجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم المنطقة.
وواصل: كما عملت الإدارة على بث رسائل توعوية للمجتمعين التعليمي والمحلي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة والتي تُعنى برفع وتعزيز الوعي بأهمية البداية الجادة للعام الدراسي، وتحفيز أولياء الأمور والأسر على القيام بدورهم الكبير في تحقيق الشراكة مع المدرسة للوصول إلى أفضل النتائج التعليمية لدى الطلبة.
وأكد "عقالا"، اعتزازه بفِرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس؛ لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي جاد وحافل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم يوسف البنيان وقيادات الوزارة.
وكانت قيادات الإدارة نفذت جولات ميدانية للمدارس في سائر القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، والعمل على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد مفعمة بالجدية والانضباط.