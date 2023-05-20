المتدرّب بتقنية أبها "آل سرحان" يحصد ميداليتَيْن في معرض آيتكس الدولي للابتكارات

حصل المتدرّب محمد يوسف آل سرحان؛ من الكلية التقنية بأبها على ميداليتَيْن ضمن مشاركته في وفد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معرض ايتكس ITEX'23 الذي شاركت فيه 23 دولة وتجاوزت المشاريع خلاله 700 مشروعاً.
وفاز آل سرحان؛ بميدالية فضية كثاني أفضل مشروع في المعرض وميدالية خاصة من دولة تايوان لأحسن ابتكار في المعرض.
وأوضح الدكتور عبدالحق الفرشيشي؛ مشرف مركز الموهوبين والابتكارات بالكلية، أن الكلية التقنية بأبها شاركت بمشروع تصميم مستشفى ذكي باستعمال تقنية الراسبيري باي، وكان المشروع من انجاز المتدرب محمد يوسف آل سرحان من قسم التقنية الكهربائية.
وبيّن الفرشيشي؛ أن المشروع يتمثل في تصوّرٍ ذكي لمجموعة من الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة لتسهيل تنقلهم داخل المستشفى دون الحاجة إلى أيّ شخصٍ، ويمكّن هذا المشروع ذوي الإعاقة من وصولٍ سهلٍ، ذكي وسريعٍ لكل العيادات بدءاً من الدخول من بوابة تفاعلية، ثم استعمال كرسي متحرّك ذكي يتنقل فوق أرضية مزوّدة بحساساتٍ تعطيه الاتجاهات في المستشفى بشكلٍ يتماشى مع نوعية الإعاقة.
كما تم تصميم تطبيق ذكي يعمل على الأجهزة الذكية لربط ذوي الإعاقة بذويهم من بداية الدخول الى المستشفى حتى المغادرة.
من جانبه، رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان؛ التهنئة لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ ونائبه للتدريب الدكتور عادل الزنيدي؛ بهذا الإنجاز الدولي الذي يؤكّد حضور وتفوق أبناء المؤسسة في هذه المعارض العالمية.
وأشار آل زيدان؛ إلى أن هذه المشاريع الفائزة جسّدت اهتمام المحافظ ونائبه للتدريب بالموهوبين والمبتكرين، إضافة إلى ما تمّ من تدريب وصقل للمهارات بالكلية وتميز وابتكار من المتدربين المشاركين، ومتابعة مستمرة من مشرفي مركز الموهبة الدكتور عبدالحق الفرشيشي؛ والمهندس عبدالمحسن القحطاني.