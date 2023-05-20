المتدرّب بتقنية أبها "آل سرحان" يحصد ميداليتَيْن في معرض آيتكس الدولي للابتكارات

وبيّن الفرشيشي؛ أن المشروع يتمثل في تصوّرٍ ذكي لمجموعة من الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة لتسهيل تنقلهم داخل المستشفى دون الحاجة إلى أيّ شخصٍ، ويمكّن هذا المشروع ذوي الإعاقة من وصولٍ سهلٍ، ذكي وسريعٍ لكل العيادات بدءاً من الدخول من بوابة تفاعلية، ثم استعمال كرسي متحرّك ذكي يتنقل فوق أرضية مزوّدة بحساساتٍ تعطيه الاتجاهات في المستشفى بشكلٍ يتماشى مع نوعية الإعاقة.