في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع البيئي، وقّعت الهيئة السعودية للمياه والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع مستوى الالتزام البيئي في منظومة المياه.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نظام بيئي متكامل ورائد يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز التنسيق والتكامل بين الجهتين لتحقيق معايير الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشملت مجالات التعاون تعزيز الالتزام البيئي من خلال تحسين معايير الامتثال البيئي في سائر مشروعات قطاع المياه وتبادل الخبرات والشراكات لدعم مبادرات الرقابة البيئية واعتماد أكاديمية المياه كجهة تدريبية معتمدة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجال البيئي.
وأكدت الجهات الموقعة أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التكامل بين قطاعات المياه والبيئة.