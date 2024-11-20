في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع البيئي، وقّعت الهيئة السعودية للمياه والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع مستوى الالتزام البيئي في منظومة المياه.