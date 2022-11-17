بالفيديو.. مدير معاهد معاذ بن جبل بإندونيسيا يشكر ولي العهد لإعلانه التكفل بترميم المركز الإسلامي

وكان سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن من جزيرة بالي، خلال مشاركته بأعمال قمة مجموعة العشرين، عن استعداد المملكة للقيام بأعمال الترميم والصيانة اللازمة.