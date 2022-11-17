بالفيديو.. مدير معاهد معاذ بن جبل بإندونيسيا يشكر ولي العهد لإعلانه التكفل بترميم المركز الإسلامي

تقدّم المدير العام لمعاهد ومراكز معاذ بن جبل الإسلامية في إندونيسيا زيزين زين المرسلين، بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، لما قدمته وتقدمه في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم وخصوصًا في بلاده.
وأعرب "زيزين" عن شكره العميق "لمملكة الخير" "دار الإسلام والسلام"، بعد إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا.
وكان سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن من جزيرة بالي، خلال مشاركته بأعمال قمة مجموعة العشرين، عن استعداد المملكة للقيام بأعمال الترميم والصيانة اللازمة.
يأتي ذلك بعد تعرض المركز الإسلامي في جاكرتا لحريق كبير الشهر الماضي، أدى إلى أضرار جسيمة في معظم مرافقه والمباني الملحقة به.