مبنى دار الحكومة بعرعر.. رحل وبقيت آثاره شاهدة على نشأة الحدود الشمالية قبل 80 عامًا

وقال "السديري": كانت الأمور الإدارية بين المحافظة والإدارات التابعة لها، وهي قليلة في ذلك الحين (المحكمة، والبلدية، والشرطة، والصحة، والمالية والزكاة، والبرق والبريد والهاتف، والجمرك) تسير على نحو تقليدي بحت.