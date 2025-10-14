مطالبات لتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة وتطوير الخدمات الزراعية والسياحية في جلسة الشورى

فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1445/1446هـ, طالب فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية، داعيًا في ذات القرار الصندوق إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل.