مطالبات لتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة وتطوير الخدمات الزراعية والسياحية في جلسة الشورى

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بعدد من القرارات والتوصيات التي تلامس احتياجات المواطن وتستهدف دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات الزراعية والسياحية، وتعزيز كفاءة الأداء في عدد من الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1445/1446هـ, طالب فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية، داعيًا في ذات القرار الصندوق إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما أصدر المجلس قرارًا أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445/1446هـ, طالب فيه صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية للعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية؛ تسهم في تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية.
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بدراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي احتياجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالمناطق؛ وفقًا للمزايا النسبية لها، داعيًا الصندوق إلى توسيع شراكاته مع البنوك المحلية؛ بما يسهم في خدمة المستفيدين.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة , طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بعمل دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية؛ لمعالجة الثغرات في المعروض السياحي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالب المجلس في قراره وزارة السياحة بتقييم أداء مقدمي خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي بشكل مستمر؛ لتفعيل دورها في تسويق الوجهات السياحة، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحفيز قطاع صناعة الهدايا التذكارية، وتشجيعه على استحداث متاجر للهدايا التذكارية في مختلف الوجهات السياحية.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد الهيئة إلى استحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يتناسب مع طبيعة أموالهم ويُسهم في استدامة استثمارها بعد استلامهم لها.
في حين اقترح عضو مجلس الشورى خالد السيف على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة واستدامة إدارة الأموال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية سرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، بما ينسجم مع المكانة الاقتصادية للمملكة، مؤكدة ضرورة توسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى تحسين الخدمات المرجعية في مكتبة الملك فهد الوطنية، كما اقترح تطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشراكات التقنية مع الجهات ذات العلاقة لدعم التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة الجعفري مكتبة الملك فهد الوطنية بدراسة إعداد سياسات تفعيل دور المكتبات ومراكز المعلومات التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش إلى أهمية حصول مكتبة الملك فهد الوطنية على اعتماد دولي من جهات متخصصة في مجال عملها بما يعزز جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية.
بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي إلى أهمية العمل على تطوير الإدارة القانونية للمكتبة ودعمها بالمستشارين والباحثين القانونين المتخصصين في مجالات حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و القانون التجاري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما وافق مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة اليوم على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منغوليا في مجال خدمات النقل الجوي.