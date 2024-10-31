السعودي الألماني الصحية تحقق جائزة التميز Premier Award من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض

وبهذه المناسبة، قال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "هذه الجائزة هي أكثر من مجرد تكريم، فهي تجسد حرصنا واهتمامنا المتواصل بالتعليم والتدريب التمريضي وسعينا المستمر للتميز في قطاع الرعاية الصحية. وهي بمثابة تأكيد جديد على كمية الشغف والإخلاص الذي تقدمه كل كوادرنا في تعاملها مع مرضانا من أجل دعمهم ورفع معنوياتهم. هنالك غاية واحدة نعمل جميعاً على تحقيقها وهي تتمثل بإحداث أثر إيجابي على صحة الناس والتخفيف من آلامهم، لكي نحول حياتهم نحو الأفضل ونبني مستقبلًا أكثر إشراقًا لمجتمعنا".