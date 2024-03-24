"أعناب" تتفرد في تصنيف الابتكار في فئة الجهات التعليمية في تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023

تعتبر منصة أعناب -المنصة الوحيدة الحاصلة على (الابتكار) في فئة الجهات التعليمية ضمن المؤشر الوطني للتعليم الإلكتروني للعام 2023- من المنصات الإلكترونية الرائدة في التعليم الرقمي في المملكة والعالم العربي، حيث تُسهّل التطوير المهني والشخصي المستمر للمعلمين من خلال حلول التعلم عن بعد، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التطوير المهني للمعلمين والتربويين، يقدمها أكاديميون ومعلمون متميزون من مختلف أرجاء العالم، كما وتوفر للمعلمين فرصة الحصول على أوراق اعتماد دولية، كجزء من شراكتها مع المدراس المرموقة، والجهات المحلية والدولية الرائدة في مجال التعليم الرقمي.