"أعناب" تتفرد في تصنيف الابتكار في فئة الجهات التعليمية في تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023

تفرّدت منصة أعناب للتعليم الرقمي بتصنيف الابتكار في التقرير السنوي للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي الذي يصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وكانت أعناب هي المنصة الوحيدة التي حصدت هذا التصنيف الرفيع ضمن فئة الجهات التعليمية في القطاعين العام والخاص التي شاركت في المؤشر، وذلك نظير جهودها في تبني الممارسات المبتكرة في التعليم والتدريب الرقمي، ونجاحها في تفعيل عددٍ من المنهجيات والأدوات المبتكرة في التعليم الرقمي.
والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، هو مركز مستقل تأسس بقرار من مجلس الوزراء الموقّر رقم (35) عام 1439هـ، بهدف تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.
ويقدم هذا التقرير السنوي تحليلًا لمشهد التعليم الرقمي في المملكة، وقياس تقدم الجهات في ممارسة التعليم والتدريب الرقمي، والذي يجسد الجهود لتبني التعليم الرقمي، وأيًضًا للقيادة نحو الابتكار والشمولية والجودة، مع شروع المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030.
تعتبر منصة أعناب -المنصة الوحيدة الحاصلة على (الابتكار) في فئة الجهات التعليمية ضمن المؤشر الوطني للتعليم الإلكتروني للعام 2023- من المنصات الإلكترونية الرائدة في التعليم الرقمي في المملكة والعالم العربي، حيث تُسهّل التطوير المهني والشخصي المستمر للمعلمين من خلال حلول التعلم عن بعد، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التطوير المهني للمعلمين والتربويين، يقدمها أكاديميون ومعلمون متميزون من مختلف أرجاء العالم، كما وتوفر للمعلمين فرصة الحصول على أوراق اعتماد دولية، كجزء من شراكتها مع المدراس المرموقة، والجهات المحلية والدولية الرائدة في مجال التعليم الرقمي.
وسبق وحصدت أعناب العديد من الجوائز والاستحقاقات، مثل اختيار أعناب كواحدة من أفضل 50 شركة تعليمية ناشئة واعدة في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب HolonIQ، كما وتم اختيارها مرتين على التوالي (2023-2024) كواحد من أفضل 100 ابتكار مؤثر وقابل للتطوير في مجال تكنولوجيا التعليم من بين أكثر من 3000 فكرة، وحصدت منصة أعناب أيضا جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني على مستوى المملكة في مسار التميز لعام 2023 من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.