"احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة".. "الحصيني": بدأ "طالع الصرفة"!

وأشار "الحصيني"، إلى أنه يستمر فيه غرس النخيل والأشجار، ويكثر الرمان، ويُحصد الأرز، ويُزرع فيه البرسيم، والبقول، والخضار الشتوي‏. كذلك فيه هجرة طيور البط "الغرانيق"؛ إذ تقول العرب: "إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة، وجفر كل ذي نطفة، وامتيز عن الماء زلفة" بمعنى قولهم احتال كل ذي حرفة أي أن الشتاء قد أقبل، وكل ذي حرفة يضطرب ويحتال للشتاء بما يصلحه به بسبب البرد، حيث يحتاج إلى ملابس ثقيلة وغذاء دسم ومسكن دافئ يقيهم البرد، وقولهم جفر كل ذي نطفة أي أن الحوامل من الإبل قد ظهر حملها وعظمت بطونها فليس يدنو منها الفحل، وقولهم امتيز عن الماء زلفة، أي أنهم يخرجون متبدّين ويفارقون المياه التي كانوا عليها لطلب الكلأ.