التجمع الصحي بالمدينة ينصح بهذه الأمور عند طبخ الأضاحي.. ويؤكد: الاحتياج اليومي للحوم من 70-90 جم

قدّم تجمع المدينة المنورة الصحي عدداً من الإرشادات والتوجيهات من أجل طبخ اللحوم بشكل جيد والاستمتاع بعيد صحي.
ونصح التجمع، في منشور له على حسابه على منصة "إكس"، عند الطبخ بالتأكد من استواء الطعام بشكل جيد وعدم وصوله إلى درجة الاحتراق.
كما نصح بإبدال الملح بالدارسين (القرفة) والفلفل الأسود والليمون، ووجّه بإضافة السلَطة إلى الوجبة؛ لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعر بالشبع.
كما نصح بألا يتجاوز تناول اللحوم أكثر من وجبة واحدة في اليوم، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي للحوم يعادل من 70-90 جراماً.