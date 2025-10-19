النقل العام لمدينة الرياض يشارك في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025

يشارك النقل العام لمدينة الرياض، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025، المتخصص في قطاع النقل، والمقام في واجهة روشن بالرياض خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2025.
ويأتي ذلك من خلال جناح يسلّط الضوء على تفاصيل شبكة النقل التي تخدم المناطق الحيوية في العاصمة، بما في ذلك أحدث التطورات المتعلقة بـ قطار الرياض وحافلات الرياض، إضافةً إلى خدمات التكامل بينهما.
ويقدّم الجناح عرضًا تعريفيًا شاملًا حول التقنيات الحديثة المستخدمة في تشغيل قطار الرياض الذاتي بالكامل بدون سائق، إلى جانب شرحٍ موسّع عن الخدمات الذكية مثل تطبيق "درب" الذي يتيح للمستخدمين تخطيط رحلاتهم ودفع التذاكر رقميًا، مع تقديم معلومات تفصيلية حول التكامل بين مسارات القطار والحافلات، والحافلات ذات المسار المخصص.
كما يتيح الجناح للزوار تجربةً تفاعلية مباشرة للتعرّف على مكونات شبكة النقل العام وخدماتها الرقمية من خلال محطات عرض مبتكرة، تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه العاصمة في مجال النقل الحضري الحديث.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود النقل العام لمدينة الرياض في تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في منظومة النقل العام، وإبراز مكانة الرياض كمدينة رائدة في تبنّي حلول النقل الذكي والمستدام.
وتهدف المشاركة إلى تأكيد الدور الفاعل للنقل العام في خدمة العاصمة، واستعراض التطور النوعي الذي شهده قطاع النقل في المملكة، إلى جانب تعريف زوّار المعرض بالمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع في خدمات النقل الذكي والمستدام.