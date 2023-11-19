اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل مناطق عدة اليوم الأحد

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى تزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة اليوم الأحد، بحيث تشمل مناطق عدة، مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا وزخات من البرد، مع توقعات بأن الطقس نهار الغد يكون معتدلًا بوجه عام يميل للبرودة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية نشطة إلى سريعة في أجزاء من وسط وشمال المملكة تثير الغبار والأتربة.
وتشير التوقعات إلى بدء هطول الأمطار الرعدية مع ساعات فجر وصباح الأحد في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة قد تطال محافظة جدة، وتستمر الأمطار الرعدية مع ساعات الظهر والعصر بحيث تزداد شدتها ورقعتها، وقد تطال أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وخلال ساعات المساء والليل تتركز الأمطار بشكل أكبر في الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، وتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحياناً، لذا يرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات، وجريان الأودية والشعاب.
وتستمر الأمطار الرعدية بالهطول في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض على فترات وتكون غزيرة أحيانًا، خاصة فترة العصر والمساء والليل في أجزاء من منطقة القصيم وشمال الرياض، وقد تشمل العاصمة الرياض خلال ساعات فجر الاثنين.
وتبدأ الأمطار مع ساعات فجر الأحد في أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، وتستمر على فترات من يوم الأحد وتكون غزيرة أحيانًا مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، وتتواصل الأمطار مع ساعات الليل على فترات، بحيث تسقط الأمطار أيضًا في أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.
وليلًا يكون الطقس معتدلًا في عموم المناطق يميل للبرودة إلى بارد في أجزاء من شمال المملكة وفوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق تنشط مع حدوث العواصف الرعدية.