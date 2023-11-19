اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل مناطق عدة اليوم الأحد

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى تزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة اليوم الأحد، بحيث تشمل مناطق عدة، مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا وزخات من البرد، مع توقعات بأن الطقس نهار الغد يكون معتدلًا بوجه عام يميل للبرودة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية نشطة إلى سريعة في أجزاء من وسط وشمال المملكة تثير الغبار والأتربة.