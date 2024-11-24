السديس يستهل زيارته للمدينة المنورة بسلسلة من لقاءات مسؤولي وكالة المسجد النبوي

استهل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، زيارته للمدينة المنورة اليوم والتي تعد الأولى له منذ صدور موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة بعقد سلسلة من الاجتماعات بمكتبه بوكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مع مسؤولي الإدارات الدينية بالوكالة ؛ مؤكدًا أن مأرز الإيمان كما قال النبي الكريم ﷺ ؛ متجه الريادة الدينية الوسطية العالمية وتكريس قيم التسامح والاعتدال مطالبًا بتعزيز الحوكمة وقياس الأثر وإثراء تجربة الزائرين الإيمانية .. وحضر اللقاءات وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: محمد الخضيري، ووكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ.
واستعرض السديس خلال الاجتماع خطط الوكالة المرسومة لبلوغ المستهدفات الدينية، وفق مرتكزات الرئاسة المبنية على الاستراتيجيات المستقبلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للرئاسة، فضلاً عن التحضير والتهيئة لتنفيذ الخطط والمبادرات الدينية وفق الاستراتيجية المعتمدة ؛ بتنفيذ مسارات الخدمات الدينية المتنوعة، ورفع معايير الدروس العلمية، والمحاضرات الشرعية والإرشادية والتوجيهية والتوعوية.
واكد السديس أن وكالة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي تتجه بإذن الله، بقوة نحو إثراء التجربة الرقمية الدينية وتجويدها؛ بما يُسهم في تكامل الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، وتفعيل المبادرات النوعية الشرعية والعلمية والدعوية والتوعوية والتوجيهية والإرشادية؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًا.
ووجه حديثه إلى مسؤولي الدينية بالوكالة، قائلاً: "إن من أهم مرتكزات العمل بوكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي خلق البيئة الدينية التكاملية المتناغمة لمنظومة رئاسة الشؤون الدينية، وتوحيد الجهود وتكريسها لإثراء تجربة الزائرين للمسجد النبوي دينيًا، وتهيئة الأجواء التعبدية، وتقديم أرقى الخدمات والبرامج الدينية النوعية وفق عمل مؤسسي مقنن محوكم، بجودة وتميز وإبداع، متوافقة مع الاستراتيجيات المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية".
كما عقد السديس سلسلة من الاجتماعات مع مستشاري الوكالة الذين هنأوه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الترتيبات التنظيمية للرئاسة،مؤكدين حرصهم الكامل لتعزيز مسار العمل الديني في المسجد النبوي.