السديس يستهل زيارته للمدينة المنورة بسلسلة من لقاءات مسؤولي وكالة المسجد النبوي

استهل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: ⁧عبدالرحمن السديس‬⁩، زيارته للمدينة المنورة اليوم والتي تعد الأولى له منذ صدور موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة بعقد سلسلة من الاجتماعات بمكتبه بوكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مع مسؤولي الإدارات الدينية بالوكالة ؛ مؤكدًا أن مأرز الإيمان كما قال النبي الكريم ﷺ ؛ متجه الريادة الدينية الوسطية العالمية وتكريس قيم التسامح والاعتدال مطالبًا بتعزيز الحوكمة وقياس الأثر وإثراء تجربة الزائرين الإيمانية .. وحضر اللقاءات وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: ⁧‫محمد الخضيري‬⁩، ووكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ‬⁩.