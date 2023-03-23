شاهد.. جموع الصائمين يصطفّون لتناول موائد الإفطار بالحرام مع أول أيام شهر رمضان المبارك

وامتدّت سلسلة موائد الإفطار بين أروقة المسجد الحرام، لتجسّد رسالة الدين الإسلامي الحنيف، وتجمع بذلك الأوعية الحضارية من كل الثقافات والتراث لمختلف الجنسيات، وتلك الأمم المُسلمة للمعتمرين والمصلين، في أجواء روحانية مُفعمة بالإيمان والسكينة والوقار، والتي تلهج من خلالها ألسنة الصائمين بالدعاء والذكر الحكيم بالقبول والتوفيق، كما في الوقت نفسه تشحذ الهمم في نفوس منسوبيها؛ الكثير من الجهات الرسمية وعدد من الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري، في تقديم وتوزيع وجبات الإفطار من التمور وماء زمزم ونحوهما، وبمشاركة فعالة من المتطوعين والمتطوعات، في مشهد بديع يملؤه حبّ الإنفاق، ويتكرّر بصورة يومية، وحين ينتهي الصائمون من إفطارهم يتهافت العاملون في جمع موائد الإفطار على وجه السرعة وفي مدة وجيزة ووقت قياسي؛ ليستوي آلاف المصلين ويستقيموا لأداء الصلاة المفروضة.