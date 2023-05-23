جمعية مراكز الأحياء تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "خادم ضيف الرحمن"

وقد نجحت الجمعية في المرحلة الأولى من المشروع -المنفّذة في شهر رمضان المبارك- في توزيع مائة ألف وجبة إفطار وسحور، وتوزيع أكثر من 13 مليون عبوة ماء؛ فيما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 671 بإجمالي 4200 ساعة تطوعية، ومن جهة أخرى بلغ عدد مراكز الأحياء المشاركة في المشروع 43 مركز حي، توزعت مهامها بين إرشاد التائهين من الزائرين والمعتمرين، وتوعيتهم؛ للمحافظة على بيئة الحرم المكي الشريف؛ وذلك من خلال مركز ضيف الرحمن.