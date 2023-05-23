جمعية مراكز الأحياء تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "خادم ضيف الرحمن"

عقدت الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تناوَلَ استعراض إنجازات المرحلة الأولى من مشروع "خادم ضيف الرحمن"، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك بحضور مديري فروع الجمعية بمكة المكرمة، وجدة، والطائف، بالإضافة إلى جميع مديري ومديرات مراكز الأحياء بالمنطقة، والبالغ عددها سبعين مركز حي.
وقد نجحت الجمعية في المرحلة الأولى من المشروع -المنفّذة في شهر رمضان المبارك- في توزيع مائة ألف وجبة إفطار وسحور، وتوزيع أكثر من 13 مليون عبوة ماء؛ فيما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 671 بإجمالي 4200 ساعة تطوعية، ومن جهة أخرى بلغ عدد مراكز الأحياء المشاركة في المشروع 43 مركز حي، توزعت مهامها بين إرشاد التائهين من الزائرين والمعتمرين، وتوعيتهم؛ للمحافظة على بيئة الحرم المكي الشريف؛ وذلك من خلال مركز ضيف الرحمن.
ومن أبرز ملامح خطة المرحلة الثانية، تفادي سلبيات المرحلة الأولى والتغلب على تحدياتها؛ حيث ستكون هناك مبادرات نوعية اجتماعية، وصحية، وتوعوية، وإرشادية، وذات علاقة بحجاج بيت الله الحرام، تبدأ وتنتهي باستقبالهم وتوديعهم في المطارات والمنافذ البرية والبحرية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادراتها الجليلة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.